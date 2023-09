Mülltonnen brennen ab: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kleidung an Lagerfeuer in Brand geraten: Frau verletzt

An einem Lagerfeuer auf der Insel Hünensteg am Beetzsee in Brandenburg an der Havel ist die Kleidung einer Frau in Brand geraten. Die 32-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen in ein Berliner Unfallkrankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.