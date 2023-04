Fördersumme der L-Bank mit 16,1 Milliarden auf Rekordhoch

Landkreis Ludwigsburg: Fünf Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels in U-Haft

Fünf Männer sind im Landkreis Ludwigsburg wegen mutmaßlichem Drogenhandels in Untersuchungshaft gekommen. Sie seien bei Durchsuchungen in einer Asylunterkunft in Korntal-Münchingen festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Männer sollen zwischen November 2022 und April 2023 in mehr als 20 Fällen Betäubungsmittel wie Kokain, Ecstasy und Marihuana verkauft haben.