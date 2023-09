Reifen geplatzt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A98

Zwei Autofahrer bei Kollision auf B311 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B311 im Landkreis Tuttlingen sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger wollte mit seinem Wagen bei Neuhausen ob Eck auf die Bundesstraße links in Richtung Meßkirch einbiegen und übersah dabei das von dort kommende Fahrzeug eines 24-Jährigen, der trotz Sperrfläche ein vor ihm fahrendes Auto überholte, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Es kam demnach zu einer heftigen Kollision. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Strecke blieb am Sonntagabend etwa fünf Stunden voll gesperrt.