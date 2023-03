Schadenersatz für Ex-Rathauschefin: Stadt peilt Einigung an

Fettexplosion: Frau erhitzt Öl in Pfanne - Küchenbrand

Infolge einer Fettexplosion in einer Küche in Singen (Kreis Konstanz) sind ein Mann und eine Frau verletzt worden. Die 67-Jährige hatte am Montag Öl in einer Pfanne erhitzt und versucht, es mit Wasser zu löschen, nachdem es entflammt war, wie die Polizei mitteilte. Ihr 50 Jahre alter Wohnungsnachbar eilte zur Hilfe und löschte die Stichflamme und das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Frau erlitt Brandverletzungen an der Hand, der Mann wegen eingeatmeten Rauchgases. Der Schaden war zunächst unklar, die Wohnung den Mitteilungen von Dienstag zufolge zunächst nicht bewohnbar.