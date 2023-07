CDU-Politiker Lauxmann neuer Kornwestheimer Bürgermeister

SPD verliert Mannheimer Rathausspitze nach über 50 Jahren

Die Temperatur ist an diesem Sonntag in Mannheim höher als die Wahlbeteiligung: In einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnt der CDU-Bewerber Specht die Oberbürgermeisterwahl. Ein Paukenschlag für die SPD, in deren Hand das Rathaus seit 1972 ununterbrochen war.