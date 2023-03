Mutmaßlicher Hackerangriff: Rastatt mit neuen Mail-Adressen

Mannheim: Halle in Industriegebiet brennt erneut

In einem Industriegebiet in Mannheim ist eine Halle nach einer knappen Woche erneut in Brand geraten. Dabei entwickelte sich am Freitag zunächst eine hohe Rauchsäule. Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei am Abend mit. Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern.