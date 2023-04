Mehr Missbrauchsopfer im Freiburger Erzbistum als gedacht

Gesundheitspolitik: Land fördert Bau von Krankenhäusern mit 248 Millionen Euro

Das Land fördert den Neubau oder Umbau von 14 Krankenhäusern in Baden-Württemberg in diesem Jahr mit insgesamt 248 Millionen Euro. Das Kabinett habe das Jahresprogramm zum Krankenhausbau beschlossen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. «Wir müssen unsere Strukturen zukunftssicher weiterentwickeln», sagte der Grünen-Politiker. Man konzentriere die Fördermittel auf die Krankenhäuser, die in der Lage seien, auch in Zukunft die Menschen versorgen zu können. Die Investitionen würden alle in Standorte fließen, die auch eine Zukunft hätten, betonte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mit Blick auf die geplante Reform der Krankenhauslandschaft: «Die machen wir nicht zu.»