Städtetag will Weg aus Kita-Misere zeigen

Finanzierung: Langfristig mehr Plätze für Kinder- und Jugendpsychiatrien

Um den überlasteten Kinder- und Jugendpsychiatrien die Planung zu erleichtern und belasteten jüngeren Menschen zu helfen, stockt das Land das Angebot in den Kliniken langfristig auf. Die bislang nur für zwei Jahre garantierte Finanzierung von derzeit 136 zusätzlichen stationären Behandlungsplätzen in den Psychiatrien werde entfristet, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha am Mittwoch an. Außerdem können weitere Kliniken Sonderbedarf beantragen. «Wie hoch der zusätzliche Bedarf am Ende dann sein wird, können wir natürlich noch nicht definitiv sagen», sagte der Grünen-Politiker. Klar sei aber, dass die Betten und Plätze akut und dringend benötigt würden.