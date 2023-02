Krankenstände nach Fastnacht in Baden-Württemberg verdoppelt

Hausärzteverband: Hausarztpraxen bleiben wegen Ärzteprotest geschlossen

Hunderte Hausarztpraxen in Baden-Württemberg sind am Mittwoch wegen eines Protests der Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen geschlossen geblieben. Wie ein Sprecher des Hausärzteverbands Baden-Württemberg in Stuttgart sagte, nahmen rund 400 Ärzte und Praxisteams an der Protestaktion teil. Manche Praxen blieben zwar geöffnet, verringerten aber die Zahl der Patiententermine.