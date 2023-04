Home

Karlsruhe: Baustellenfahrzeug stößt gegen Straßenbahn: Drei Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Baustellenfahrzeug und einer Straßenbahn in Karlsruhe sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Lastwagen war am Dienstag beim Rangieren an einer Straßenbaustelle gegen die Bahn gestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Heck des Lastwagens war offenbar in den Gleisbereich geragt, so dass die Bahn die Ladefläche streifte und ihre seitlichen Scheiben zerbrachen.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Um zwei verletzte Fahrgäste kümmerten sich Rettungskräfte vor Ort, der Lasterfahrer kam in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich teilweise gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Euro-Höhe.

