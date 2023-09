Verband Bioland: Infokampagne in Deutschland und Italien

Mit einer großen dreijährigen Kampagne in mehr als 30 Städten Deutschlands und Italiens sollen Verbraucher über ökologischen Lebensstil und biologische Lebensmittel informiert werden. Dafür werde ein Bio-Mobil jeweils für bis zu drei Wochen an einem Standort Programm anbieten, berichtete der Erzeugerverband Bioland. Das Projekt werde von der EU gefördert.

Nach Mitteilung des Verbandes steht das Bio-Mobil seit Samstag in Augsburg, der ersten Station. Dort sind bis 24. September beispielsweise Kochaktionen für Kindertagesstätten, eine Diskussionsrunde oder Aktionen für Gastronomen geplant. Zudem lade eine Spielstraße mit unterschiedlichen Stationen zum Mitmachen ein. Anschließend wird die Roadshow «Grenzenlos Regional - Bio in Europa» am Bodensee in Konstanz (28.9.-9.10.) und Friedrichshafen (11.10.-16.10.) haltmachen, danach geht es nach Trier (19.10.-1.11.).

Insgesamt sollen die Veranstaltungen in Deutschland in 18 Städten angeboten werden, wobei alle Standorte im Detail noch nicht feststehen. Ab Oktober laufe dann auch eine zweite Kampagnen-Roadshow durch 15 Städte in Italien, erklärte ein Bioland-Sprecher.