Zwei von drei Abschiebungen im Südwesten scheitern

FDP: Rülke: «Solche Leute gehören abgeschoben - egal wohin»

Im Streit um die Abschiebung von Flüchtlingen nach schweren Straftaten macht FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der Landesregierung schwere Vorwürfe. Hintergrund: Ein verurteilter afghanischer Straftäter, der mit anderen Männern 2019 ein 14-jähriges Mädchen in einem Flüchtlingsheim in Illerkirchberg vergewaltigt hatte, lebt mittlerweile wieder in der Gemeinde. «Möglicherweise ist es die Schuld von Frau Faeser, dass er nicht abgeschoben werden kann, aber mit Sicherheit ist es die Schuld der Landesregierung, wenn er wieder in seine kleine Gemeinde kommt», sagte Rülke der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.