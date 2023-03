Streit mit Ex-Bürgermeisterin: Müllheim akzeptiert Schlappe

Fußball: Neue Bewährungschance für angezählte Sandhausen-Spieler

Trainer Tomas Oral vom SV Sandhausen hat Präsident Jürgen Machmeier widersprochen und möchte trotz des 0:5 gegen den FC St. Pauli keine Spieler aussortieren. «Ich bin kein Freund davon», sagte Oral mit Blick auf das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Hannover 96 am Sonntag (13.00 Uhr/Sky). «Außer ich sehe bei einem Spieler, dass die Interessen in eine andere Richtung gehen, und ich nicht das Gefühl habe, dass er in dem Moment in der Lage ist, der Mannschaft zu helfen.»