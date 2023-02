Richterwahlausschuss: Singer soll OLG-Chef werden

Kulturpolitik: Auch Freiburg will Benin-Objekte zurückgeben

Auch Freiburg will wertvolle Benin-Kunstobjekte an das afrikanische Land Nigeria zurückgeben. In der Ethnologischen Sammlung des örtlichen Museums Natur und Mensch werden bisher zehn so genannte Benin-Bronzen aufbewahrt. Laut einer Vorlage will der Gemeinderat am 7. März über die Rückgabe entscheiden.