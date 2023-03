Kretschmann würdigt Polens Einsatz im Konflikt mit Russland

Tourismus: Polizei warnt vor neuer Diebstahlsmasche in Spanien

Ein Ehepaar aus Villingen-Schwenningen ist im Spanien-Urlaub Opfer einer neuen Diebstahlsmasche geworden. Weil sie eine Reifenpanne hatten, hielten die beiden in einer Haltebucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz darauf hielt bei dem Vorfall Ende Januar hinter dem Auto des Paars ein weiterer Wagen und die Insassen boten ihre Hilfe an. Doch statt zu helfen, stahl einer von ihnen in einem unbeobachteten Moment die Handtasche der Frau. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zuvor an einer Raststätte, an der das Ehepaar gehalten hatte, die Luft aus dem Reifen gelassen hatten, um so den Diebstahl vorzubereiten. Die Polizei rät Urlaubern, wachsam zu sein und Wertgegenstände immer am Körper zu tragen, um solche Taten zu vermeiden.