Bankräuber bedroht Mitarbeiterin und erbeutet Geld

Überfälle in Läden in Halle und Merseburg

In Halle und Merseburg sind am Freitagabend Läden überfallen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, attackierte einer von zwei Tätern in Halle eine Angestellte in einem Einkaufsmarkt. Diese habe sich in Sicherheit bringen können. Die Täter öffneten gewaltsam eine Kasse und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie.