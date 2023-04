Friedrichshafens Volleyballer erreichen Playoff-Halbfinale

VfB Stuttgart: VfB-Chef Wehrle kündigt Veränderungen nach der Saison an

Alexander Wehrle hat eine schonungslose Analyse beim VfB Stuttgart nach dem Saisonende angekündigt. «Ich habe als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung und völlig egal, wie diese Saison ausgeht, werden wir alles, aber wirklich auch alles, kritisch hinterfragen. Weil so kann es auch nicht weitergehen», sagte Wehrle am Sonntag in der Pause des Bundesligaspiels gegen den VfL Bochum dem Streamingdienst DAZN. «Wir spielen die Saison zu Ende und dann gehen wir schonungslos in die Analyse. Dann werden wir ganz sicherlich einige Veränderungen vornehmen», kündigte der Chef des Fußball-Erstligisten an.