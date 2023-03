Unfall: Mann erleidet bei Wartungsarbeiten tödlichen Stromschlag

Bei Wartungsarbeiten hat ein 51-Jähriger in einer Lagerhalle im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagvormittag in Rohrbach im Ortsteil Fahlenbach. Der Mann hatte in der Halle Wartungs- und Prüfarbeiten an elektrischen Maschinen durchgeführt.