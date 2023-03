Polizei durchsucht Ankunftszentrum: Zahlreiche Anzeigen

Bremen: Durchsuchungen bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Dealer

Bei Ermittlungen in der Drogendealer-Szene in Bremen hat die Polizei Wohnungen und Gewerberäume in der Hansestadt und in Niedersachsen durchsucht. Dabei seien Bargeld, Drogen, Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Verdächtigt werden acht Personen, in den vergangenen Jahren mit Drogen gehandelt zu haben.