Wirtschaft im Südwesten begrüßt EU-Schutz für Kuckucksuhr

Ein Hauch von Sommer: Maitag bringt teils über 25 Grad

Blauer Himmel, Sonnenschein und ein erster Hauch von Sommer: Am Donnerstagnachmittag kletterte das Thermometer an vier Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 25 Grad und mehr. Damit war der Donnerstag an diesen Orten offiziell ein Sommertag. Spitzenreiter war dabei Ohlsbach in Baden-Württemberg mit 25,2 Grad, gefolgt von Freiburg mit 25,1 Grad, sagte ein DWD-Sprecher. Mit genau 25 Grad konnten am Nachmittag Emmendingen-Mundingen (ebenfalls Baden-Württemberg) und die Wetterstation Trier-Zewen (Rheinland-Pfalz) punkten.