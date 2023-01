TVB-Chef Schweikardt: Platz zwölf vorerst kein Thema mehr

Handball Bundesliga: Stuttgarter Handballer mit Minimalziel Platz zwölf

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart peilt in der kommenden Saison einen Platz unter den besten zwölf Teams an. Nachdem sich der Verein in der Handball Bundesliga (HBL) etabliert habe, sei es an der Zeit, sich neue Ziele zu setzen, erklärte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt am Dienstag bei einer Pressekonferenz. «Man kann ja auch nicht sagen: Es soll ewig das Ziel bleiben, nicht abzusteigen.» In der vergangenen Saison belegten die Schwaben den 15. Rang.