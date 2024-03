Halle mit Schreinerei in Filderstadt brennt komplett aus

500.000 Euro Schaden nach Brand in Schreinerei

Beim Brand in einer Schreinerei in Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Bei dem Feuer am späten Mittwochnachmittag war nach Angaben der Feuerwehr eine 750 Quadratmeter große Stahlbetonhalle in einem Gewerbepark ausgebrannt. Ein 60 Jahre alter Mitarbeiter kam mit Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Er hatte versucht, die Flammen zu löschen.