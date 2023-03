Polizei: Bevölkerung in Karlsruhe soll Einsatzgebiet meiden

Tarifkonflikt: Verdi kündigt für kommende Woche Warnstreiks in Kliniken an

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts hat die Gewerkschaft Verdi für die kommende Woche Warnstreiks in Kliniken angekündigt. In 20 Krankenhäusern landesweit sollen Pflegekräfte und andere Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Notdienstvereinbarungen seien getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Am Montag liegt der Schwerpunkt in Stuttgart, wo eine Demonstration geplant ist, wie ein Verdi-Sprecher erklärte.