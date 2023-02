Home

Göppingen: Junger Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen nördlich von Ulm gegen eine Leitplanke geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der junge Mann sei noch an der Unfallstelle zwischen Waldhausen und Eybach gestorben. Er war nach dem Aufprall mehrere Meter einen Hang hinabgerutscht und bewusstlos liegen geblieben. Mehrere Polizisten suchten zunächst nach dem Fahrer und fanden ihn schließlich bei Dunkelheit in einem Wald. Eine Frau hatte das Motorrad entdeckt und die Polizei gerufen. Zum Unfallzeitpunkt sei die Fahrbahn nass gewesen, hieß es. Wie lange der 20-Jährige im Wald lag, war am Abend noch unklar - ebenso, weshalb er von der Straße abkam.

Ein Polizei-Blaulicht leuchtet über einem Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». © David Inderlied/dpa/Illustration

