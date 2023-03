Auto kracht in Lkw auf A8: Fahrer und Hunde schwer verletzt

Ermittlungen: Nach Verfolgungsjagd: Polizei sucht weiter nach Raser

Nachdem sich ein Falschfahrer am Wochenende bei Stuttgart eine abenteuerliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, dauert die Suche nach ihm an. Bislang habe man den Fahrer nicht identifizieren können, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg am Montag. «Die Ermittlungen dazu, wer am Steuer saß laufen weiter.»