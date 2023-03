Angreifer nach Tat an Seniorin in Psychiatrie eingewiesen

Landkreis Fürth: Älteres Ehepaar schwer verletzt: 54-Jähriger in Psychiatrie

Nachdem er ein älteres Ehepaar in Zirndorf (Landkreis Fürth) schwer verletzt haben soll, ist ein 54-Jähriger in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter am Dienstag einen sogenannten Unterbringungshaftbefehl gegen den Mann. Er soll die beiden Senioren am Montag in einem Wohnhaus schwer verletzt haben. Zuvor soll der Verdächtige in das Haus eingebrochen sein.