«Kicker»: Matarazzo soll bei Hoffenheim übernehmen

Fußball: Heidenheims Schmidt: HSV wird «in die Bundesliga hochgehen»

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hält den Hamburger SV für den großen Aufstiegsfavoriten in der 2. Fußball-Bundesliga. «Ich möchte schon sagen, dass das aus meiner Sicht der beste HSV in Zweitligazeiten ist. Der Verein wird am Ende vorne stehen und in die Bundesliga hochgehen», sagte der 49-Jährige der «Bild» (Dienstag). Am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) empfangen die drittplatzierten Heidenheimer den Tabellenzweiten aus der Hansestadt zum Spitzenspiel.