Heidenheims Schmidt: HSV wird «in die Bundesliga hochgehen»

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hält den Hamburger SV für den großen Aufstiegsfavoriten in der 2. Fußball-Bundesliga. «Ich möchte schon sagen, dass das aus meiner Sicht der beste HSV in Zweitligazeiten ist. Der Verein wird am Ende vorne stehen und in die Bundesliga hochgehen», sagte der 49-Jährige der «Bild» (Dienstag). Am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) empfangen die drittplatzierten Heidenheimer den Tabellenzweiten aus der Hansestadt zum Spitzenspiel.

Für Frank Schmidt, Trainer des 1. FC Heidenheim, ist der Hamburger SV der große Aufstiegsfavorit. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Die Hamburger würden nun wissen, «wie 2. Liga geht, wie man in dieser Spielklasse Fußballspielen muss», fügte Schmidt hinzu und lobte auch den HSV-Coach: «Zudem hat die Mannschaft unter Tim Walter weiter an Identität gewonnen.» Der HSV reist mit dem Rückenwind des 2:0-Siegs bei Hansa Rostock nach Baden-Württemberg. Die Heidenheimer kassierten am vergangenen Spieltag dagegen ein 0:2 bei Eintracht Braunschweig. Schmidt setzt für Samstag auf den Heimvorteil seiner Mannschaft, die in bislang neun Spielen vor heimischem Publikum noch ungeschlagen ist: «Unsere Heimstärke zeigt, was wir in der aktuellen Saison geleistet haben. Die Sieger-Mentalität, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und der absolute Wille ist bei uns sehr ausgeprägt.» Allerdings würden auch die Hanseaten «gerade auswärts eine beeindruckende Konstanz» zeigen. Schmidt: «Ich hoffe natürlich, dass wir auch nach Abpfiff daheim weiter ungeschlagen sind.»

