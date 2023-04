Freiburger feiern Pokal-Sensation in München

Streit-Buch: «Tauben im Gras» bleibt bis auf weiteres Abi-Stoff

Die umstrittene Pflichtlektüre «Tauben im Gras» von Wolfgang Koeppen wird vom kommenden Jahr an und bis auf weiteres Abi-Stoff in den beruflichen Gymnasien bleiben. Es sei ein langwieriger und komplexer Prozess, ein Buch als Abiturthema festzulegen, sagte Kultusministerin Theresa Schopper am Dienstag in Stuttgart. Werke und ihre Inhalte würden zum Beispiel stets umfassend in Fortbildungen für Hunderte von Lehrkräften vorbereitet. Das wäre auch bei einer Alternative für das Koeppen-Buch aus dem Jahr 1951 der Fall. «Deshalb können wir gegenwärtig noch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie lange das Buch Unterrichtsstoff bleiben wird», sagte Schopper.