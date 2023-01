Fan-Ausschreitungen: KSC muss 52.200 Geldstrafe zahlen

Ministerpräsident: Kretschmann ruft zur Demokratie-Pflege auf

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dazu aufgerufen, in der Krise zusammenzustehen und die Demokratie zu pflegen. Beim Neujahrsempfang der Landesregierung am Freitag in Baden-Baden sagte er: «Gesellschaften brauchen etwas, was sie verbindet. Einen Kitt, der das bloße Nebeneinander zum Miteinander macht.» Ob Hilfe für Geflüchtete, Engagement beim Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr, im Verein oder für die Natur - Ehrenamtliche stärken ihm zufolge das Gemeinwesen. Zu dem Empfang mit rund 500 geladenen Gästen im Kurhaus waren so vor allem sie eingeladen.