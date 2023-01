Dolberg-Wechsel zur TSG Hoffenheim rückt näher

Calw: Baustellen-Stromverteiler brennt: 200.000 Euro Schaden

Bei einem Brand eines Baustellen-Stromverteilers in einem Haus im Landkreis Calw ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei schätzte den Schaden am Samstag auf 200.000 Euro. Das Feuer beschädigte am Morgen eine Innenwand und den Fußboden stark, wie die Beamten mitteilten. Außerdem entstanden im gesamten Haus starke Rußablagerungen. Es wurde niemand verletzt. Das Haus in Neuweiler ist im Umbau und steht deshalb vorübergehend leer. Wie der Baustellen-Stromverteiler in Brand geriet, war unklar. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell.