DFB ermittelt nach Münzwurf in Freiburg

Fachleute erwarten rückläufige Grundwasserverhältnisse

Trotz des Regens in den vergangenen Wochen überwiegen Anfang Mai im Südwesten unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse. «Aufgrund des hohen Wasserbedarfs der Vegetation und der ansteigenden Lufttemperaturen ist in den kommenden Wochen trotz der immer noch hohen Bodenfeuchte mit leicht rückläufigen Grundwasserverhältnissen zu rechnen», teilte die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) mit Sitz in Karlsruhe am Mittwoch mit. Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung seien derzeit jedoch nicht an der Tagesordnung.