Bundesliga der Frauen: Nicht auf guter Entwicklung ausruhen

Remis im Südwest-Duell zwischen KSC und Kaiserslautern

Der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern haben sich im Südwest-Derby der 2. Fußball-Bundesliga 1:1 (1:1) getrennt. Ragnar Ache brachte die Pfälzer, die zuvor dreimal in Serie gewonnen hatten, am Samstag schon in der 5. Minute in Führung. Marvin Wanitzek erzielte vor 33.000 Zuschauern im ausverkauften Wildpark per Foulelfmeter (45.+5) den Ausgleich für die Badener. Kaiserslautern liegt in der Tabelle damit weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, der KSC mit zwei Punkten weniger im Mittelfeld.