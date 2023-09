6000 Euro Geldstrafe für VfB nach Pyro-Vorfällen im Pokal

Erstes Testspiel am 9. Juli: Trainingslager in Österreich

Der VfB Stuttgart bestreitet sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison am 9. Juli in Schwäbisch Hall gegen eine Hohenlohe-Auswahl. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Sechs Tage später treten die Schwaben zu einer weiteren Vorbereitungspartie beim SSV Reutlingen an.