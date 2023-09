29-Jähriger nach mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen

Ein 29 Jahre alter Mann ist nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem leerstehenden Wohnhaus in Hanau festgenommen worden. Am Donnerstagabend habe es in dem Gebäude gebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Freitag mit. Ein Richter erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Gegen Meldeauflagen kam er wieder auf freien Fuß.