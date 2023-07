Tausende Oldtimer-Fans in Baden-Baden erwartet

Großbrand in Tiefgarage verursacht Millionenschaden

Ein Brand in einer Tiefgarage im Landkreis Calw hat nach ersten Schätzungen einen Millionenschaden verursacht. In der Nacht zum Samstag war in der Garage eines Mehrfamilienhauses in Nagold aus bislang unbekannter Ursache ein Auto in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte die 25 Bewohner aus ihren Wohnungen in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.