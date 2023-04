Polizei ermittelt Verdächtigen nach Messerangriff

Hamburg-Dulsberg: Verdächtiger nach Messerangriff festgenommen

Zwei Tage nach dem Messerangriff auf einen jungen Mann in Hamburg-Dulsberg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-Jährige sei am Freitag verhaftet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einen Tag später sei ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Der Mann gelte als dringend tatverdächtig, den 22-Jährigen am Mittwoch mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.