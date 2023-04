Home

Scheune in Malsch ausgebrannt: Rund 150 000 Euro Schaden

Eine Scheune ist in Malsch im Landkreis Karlsruhe ausgebrannt. Zehn Anwohner wurden bei dem Einsatz in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Herabfallende Teile der brennenden Scheune beschädigten bei dem Brand am Sonntagabend ein Wohnhaus leicht, die Bewohner konnten am Montagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei schätzte die Schadenssumme auf rund 150.000 Euro und sprach von Hinweisen, dass der Brand durch fahrlässiges Handeln entstanden sein könnte.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Mehr als 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren an den Lösch- und Evakuierungsarbeiten beteiligt. Laut Feuerwehr kam es zu mehreren Nachbränden und einer starken Rauchentwicklung. Mithilfe von Drohnen wurde gezielt nach Glutnestern gesucht. Die Scheune wurde nach Beendigung der Löscharbeiten noch in der Nacht abgerissen, da weitere Gebäudeteile drohten einzustürzen.

