Feuerwehreinsatz: Millionenschaden bei Hausbrand in Gernsbach

Ein Feuer in einem Gebäude in Gernsbach (Landkreis Rastatt) hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Das Haus war nach dem Brand am späten Samstagabend nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.