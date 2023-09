Zimmer in Pflegeheim brennt: Stockwerk evakuiert

In Immenhausen (Landkreis Kassel) hat es in einem Zimmer eines Pflegeheims gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe das Feuer am Montagabend aber nur das leerstehende Zimmer betroffen. Verletzt wurde niemand. Das Stockwerk, zu dem das Zimmer gehört, wurde evakuiert. Nach den Löscharbeiten konnten fast alle Bewohner wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge vorübergehend in anderen Einrichtungen untergebracht.