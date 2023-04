Schreinerei brennt ab: Rund drei Millionen Euro Schaden

Feuerwehreinsatz: Brand in Rohstoffhandel in Worms: Katze gerettet

Ein Brand in einem Rohstoffhandel hat einen größeren Einsatz in Worms ausgelöst. Dabei wurde eine Katze gerettet, die sich in einen Hohlraum verkrochen hatte. Das Feuer brach am Mittwoch gegen Mittag in einer Lagerstätte für Bauschutt, Plastik und Holz aus, wie die Feuerwehr in Worms mitteilte. Die Einsatzkräfte rieten Bewohnern zunächst, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen. Messungen hätten schließlich ergeben, dass keine Gefahr für Anwohner bestehe. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt, auch die Ursache des Feuers war noch unklar.