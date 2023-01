Babbel über VfB-Profis: «Mentalität der größte Schwachpunkt»

Bundesliga-Vorbereitung: Taktik-Schulung in der Sonne: VfB verlängert Trainingslager

Der neue Trainer Bruno Labbadia treibt die Vorbereitung des VfB Stuttgart auf die verbleibenden 19 Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga voran. Statt wie ursprünglich geplant am 6. Januar, werden die Schwaben nun schon am 2. Januar ins Wintertrainingslager nach Marbella aufbrechen. «Wir fahren etwas früher, weil wir uns dann in der Sonne einfach noch mal ein bisschen anders Dinge erarbeiten können», sagte Labbadia nach der 0:3-Niederlage gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern in seinem ersten Testspiel mit dem VfB am Freitagabend. Unter anderem an Standardsituationen und «taktischen Dingen, bei denen die Spieler viel stehen müssen» wolle man in Spanien arbeiten, erklärte der Coach. Daher ziehe man es vor, noch etwas länger in die Wärme zu flüchten. Enden soll das Camp am 13. Januar.