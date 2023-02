Top-Los für Freiburg: Juventus im Achtelfinale

2. Bundesliga: Heidenheim will im Aufstiegsrennen bleiben

Der 1. FC Heidenheim will am Wochenende einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Weil der SV Darmstadt 98 und der Hamburger SV sich im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegenseitig Punkte wegnehmen werden, kann der FCH als Tabellendritter profitieren. Dafür braucht es im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) einen Sieg - konkret über den Aufstieg wollte FCH-Trainer Frank Schmidt am Freitag aber erneut nicht sprechen.