Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Brände: Weitere Tatverdächtige nach Großfeuer in Rheda-Wiedenbrück

Nach einem Großfeuer in einem holzverarbeitenden Betrieb in Rheda-Wiedenbrück wird gegen zwei weitere Tatverdächtige wegen Brandstiftung ermittelt. Bereits am Montag war ein Heranwachsender in Untersuchungshaft genommen worden, nun wurden zwei weitere Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei in Gütersloh am Freitag mitteilten. Bei dem Brand waren vor knapp einer Woche mehrere Lagerhallen in einem Industriekomplex zerstört worden.