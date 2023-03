Home

Ermittlungen: Mann tot in Heidenheim gefunden: Haftbefehl für 34-Jährigen

Nach dem Auffinden eines toten Mannes in einer Heidenheimer Wohnung ist ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Der Haftrichter habe Haftbefehl erlassen. Der Festgenommene befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es. Die Ermittlungen dauerten weiter an.

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Notarzt hatte am frühen Dienstagmorgen nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen können. Der Notruf eines Zeugen war zuvor gegen 04.30 Uhr eingegangen. Weil der Leichnam Verletzungen aufwies, nahm die Polizei Ermittlungen auf. Der 34-Jährige sei dringend verdächtig, für den Tod des 50-Jährigen verantwortlich zu sein, hatten die Behörden am Dienstag mitgeteilt.

