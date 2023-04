Lebensgefährte der Mutter soll Siebenjährige erstochen haben

Handball European League: Göppingen gewinnt Viertelfinal-Hinspiel in European League

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen haben das Hinspiel im Viertelfinale der European League gewonnen. Das Team von Trainer Markus Baur siegte am Dienstagabend daheim mit 32:23 (15:9) gegen RK Nasice aus Kroatien. Beste Werfer der Partie waren die Göppinger Marcel Schiller und Kevin Gulliksen sowie Gästeprofi Janko Kevic mit jeweils sieben Treffern. Der kroatische Club gehört zu den Top-Teams seines Landes. Im vergangenen Jahr war er beim Final Four dabei, in dieser Saison führt er die Liga an. Das Rückspiel findet am 18. April in Nasice statt.