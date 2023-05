Amokalarm an Schule: Entwarnung und Erleichterung

Schrecken an einer Realschule in Siegburg: Ein Unbekannter soll dort mit einer Waffe hantiert und in die Luft geschossen haben. Es wird Amokalarm ausgelöst, die Polizei rückt mit Spezialkräften an. Dort gibt es später Entwarnung. Sorgen macht ein verdächtiger Gegenstand.