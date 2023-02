Netzbetreiber ruft Verbraucher zum Stromsparen auf

Kriminalität: Wahlkreisbüro von Wissenschaftsministerin beschmiert

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) in Stuttgart mit Farbe beschmiert. Die Tat sei bereits am Mittwoch gemeldet und angezeigt worden, sagt ein Polizeisprecher am Freitagabend. Demnach wurde die Tat vermutlich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag begangen. Der Staatsschutz ermittele zu der vermutlich politisch motivierten Tat, so der Sprecher. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet. Die Pressestelle von Olschowskis Wahlkreisbüro war am Freitagabend zunächst nicht zu erreichen.