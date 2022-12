Kompromiss im Tauziehen um Landeserstaufnahme gefunden

Innenstadt: Waffenverbotszone in Stuttgart tritt ab Februar in Kraft

Die beschlossene Waffenverbotszone in Stuttgart soll vom 1. Februar 2023 an gelten. Das gab die Landeshauptstadt am Freitag bekannt. Am Abend zuvor hatte der Stuttgarter Gemeinderat als erste Kommune in Baden-Württemberg das Waffenverbot mit 36:18 Stimmen beschlossen. Künftig sind in bestimmten Innenstadtbereichen an Wochenenden Messer mit mehr als vier Zentimetern Klingenlänge verboten - sonst droht eine hohe Geldbuße.