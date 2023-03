«Reichsbürger»-Razzia: Schütze besaß legal Waffen

Extremismus: Faeser zu «Reichsbürger»-Razzien: Extremisten entwaffnen

Nach den erneuten Durchsuchungen in der «Reichsbürger»-Szene dringt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf eine Verschärfung des Waffenrechts. Extremisten müssten entwaffnet werden, sagte Faeser am Mittwoch am Rande eines Besuches in der US-Hauptstadt Washington. Dies sei «dringender denn je». Der Zwischenfall bei einer Razzia in «Reichsbürger»-Milieu am Mittwoch zeige einmal mehr, wie gefährlich die Szene sei. Faeser dankte den Sicherheitsbehörden für ihren aktuellen Einsatz und vorhergehende Festnahmeaktionen unter «Reichsbürgern» im vergangenen Dezember. «Wir verteidigen uns gegen die Feinde der Demokratie», betonte sie.